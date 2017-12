Zware brand treft melkveebedrijf 02u37 0 Jelle Houwen Uren na de brand was het stro nog aan het smeulen. Diksmuide Een zware brand vernielde woensdagnacht twee schuren van landbouwer Renaat Rommelaere langs de Korte Veldstraat in Esen. Het vuur nam via brandend stro snel uitbreiding waarna er uren moest geblust worden. Meerdere koeien overleefden de brand niet. "Een zware slag", zucht landbouwer Renaat (44).

Het vuur brand uit even voor 4 uur. Renaat zelf, die met zijn ouders op het melkveebedrijf woont waar 50 koeien en 70 kalveren gehuisvest zijn, lag toen nog te slapen.





"Er werd opeens meermaals aan de voordeur gebeld en gebonkt", vertelt Renaat.





"Het waren de overburen die van bij hen de vlammen uit het dak hadden zien slaan. Een geluk dat zij het zagen, anders was alles weg geweest. Ik rende meteen de schuren in maar alles stond binnen al in lichterlaaie. Verbazend genoeg waren de koeien wel rustig. Ik kon hen naar een andere stal begeleiden. Maar het was duidelijk dat het om een zware brand ging."





Lang nablussen

De brandweer van Diksmuide kwam massaal ter plaatse en vroeg snel versterking van het korps van Kortemark die met een tankwagen kwam, om voldoende water te voorzien. De beide schuren werden geblust maar er kon niet voorkomen worden dat die zware schade opliepen.





In het dak zitten verschillende gaten en het dak van de eerste schuur stortte ook gedeeltelijk in. Het vuur werd extra gevoed door de grote hoeveelheid stro die in de stallen lagen. De brandweer kon daar dan het zwartgeblakerde stro verder blussen."





Dat nam nog enkele uren in beslag want de stro bleef maar smeulen. Na de bluswerken werd de site afgespannen. Voorlopig kan niemand de stallen in.





De verzekering komt langs bij Renaat voor een schadebestek.





De oorzaak van de brand is vooralsnog onduidelijk.





Mogelijk ligt een kortsluiting of verlichting aan de oorzaak. De schade is in ieder geval groot.