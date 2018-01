Zoon laat heteluchtfriteuse aanstaan: huis onbewoonbaar 02u27 0 Foto SDVO De keuken van de woning is zo goed als volledig uitgebrand.

Er is zaterdagmiddag brand uitgebroken in de keuken van een woning in de Leimolenstraat in Keiem. De bewoners waren niet thuis en ontdekten het vuur rond 12.30 uur bij hun thuiskomst. De vlammen waren uitgebroken bij een airfryer, een heteluchtfriteuse, die op het aanrecht stond. "De zoon des huizes had het toestel laten aanstaan, waardoor het wellicht oververhit geraakte", verduidelijkt brandweercommandant Filip Vandenberghe. "Het vuur sloeg meteen over naar de dampkap en het vals plafond. We hadden de vlammen na een 20-tal minuten onder controle." De keuken raakte zwaar beschadigd en brandde zo goed als uit. "De rest van de woning liep roetschade op en zal wellicht enige tijd onbewoonbaar zijn", stelt Vandenberghe. (SDVO)