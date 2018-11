Zie ginds komt... het toeristentreintje 19 november 2018

Het moet zowat de vreemdste intrede van de Sint geweest zijn in de regio. In Diksmuide arriveerde de goedheiligman niet met zijn witte paard, maar met een toeristentreintje. Ook de Zwarte Pieten waren mee en deelden bij aankomst op de Vismarkt lekkernijen uit. Tientallen kinderen gingen mee aan boord voor een ritje door het centrum, dat stopte in de Boterhalle. Daar was nog een kindershow gepland. Het jaarlijkse bijknippen van de baard van Sinterklaas verliep niet zonder problemen, zagen de meer dan honderd aanwezige kinderen. Er waren geen water en elektriciteit. Niet getreurd: met een zakje snoep kon iedereen tevreden huiswaarts.





(GUS)