Zeven agenten komen tussenbeide bij ruzie om baby 26 januari 2018

02u54 0

In de Veurnestraat in Pervijze moesten 7 agenten van politiezone Polder twee uur lang bemiddelen bij een zware echtelijke ruzie. Een man en een vrouw kregen het woensdagavond rond 21 uur met elkaar aan de stok. Er volgde wat duw- en trekwerk waarna de vrouw de politie belde. Ze meldde daarbij dat ze vreesde dat hun baby van 5 maanden oud het slachtoffer zou worden van het handgemeen.





Twee politiecombi's en een ambulance kwamen ter plaatse, uit voorzorg en om te bemiddelen. Dat nam echter heel wat tijd in beslag. Omdat gevreesd werd dat de situatie zou ontsporen, zakte ook een team van de lokale recherche af. Zeven agenten bleven meer dan twee uur ter plaatse om te bemiddelen.





Tot een zwaar handgemeen kwam het uiteindelijk niet. De vrouw werd preventief meegenomen met de ambulance omdat ze in shock was. De man zelf kon gekalmeerd worden en werd niet opgepakt.





De politie stelde wel een PV op en volgt de situatie op. (JHM)