Zestiger geeft echtgenote messteek 19 november 2018

Een 64-jarige vrouw uit Keiem is zaterdag iets voor 18 uur zwaargewond geraakt tijdens een echtelijke ruzie in hun woning in de Streuvelstraat. Echtgenoot Etienne C. (68) belde zelf de hulpdiensten, omdat hij naar eigen zeggen zijn vrouw in de nek had gestoken met een mes. Politie en hulpdiensten gingen onmiddellijk ter plaatse. Slachtoffer M.D. werd naar het ziekenhuis overgebracht onder begeleiding van de mug. "De vrouw raakte zwaargewond, maar verkeerde nooit in levensgevaar. De dader is gearresteerd en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter", zegt procureur Patty T'Jonck van het Veurnse parket. Etienne C. wordt verdacht van poging doodslag. Gisteravond was nog niet bekend of de man is aangehouden door de onderzoeksrechter. (BBO)