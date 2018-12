Zes obussen aangetroffen bij graafwerken JHM

04 december 2018

16u25 0

In een veld nabij de IJzerdijk in Diksmuide werden deze middag bij graafwerken zes obussen aangetroffen. Het gebeurt wel vaker dat er springtuig uit de wereldoorlogen aangetroffen worden bij graafwerken in de regio. De politie werd verwittigd en die verwittigde op haar beurt opruimingsdienst DOVO, die ter plaatse kwam om het oorlogsmateriaal weg te nemen.