Zebrapaden bij scholen verlicht

Het Diksmuidse stadsbestuur heeft ledlichten geplaatst bij de zebrapaden van een aantal scholen. Het gaat om een investering van 3.000 euro. De zebrapaden bij de drie middelbare scholen, bij de vrije basisschool Pluimpje en de gemeentescholen Klavertje Vier in Leke en Beerst hebben al verlichting. De zebrapaden bij de gemeenteschool in Keiem en de vrije basisschool in Beerst krijgen er nog. De andere scholen bevinden zich aan gewestwegen, en het stadsbestuur kreeg van het Agentschap Wegen en Verkeer nog geen toestemming om er ledverlichting te plaatsen. (GUS)