Zaterdag begrafenis omgekomen papa 26 juli 2018

De familie van de verongelukte bromfietser Christophe Lefevere uit Esen heeft de begrafenis van de man kunnen regelen. Nu zaterdag om 10.30 uur nemen echtgenote Cathy Boret, hun twee kinderen en talrijke familieleden en vrienden afscheid van de 43-jarige man in de aula van rouwcentrum Geert Logghe in Kortemark.





Net op zijn 43ste verjaardag kwam Christophe maandagmiddag om het leven tijdens een ritje met de bromfiets. Hij botste tegen de vork van een vorkheftruck die plots de baan kwam opgereden in de Kortewildestraat in Vladslo. Hij had de bromfiets van Christophe en Cathy nooit gezien. Het parket stuurde een verkeersdeskundige naar de plaats van het ongeval maar het is nog wachten op diens verslag over de omstandigheden van het tragisch ongeluk. (JHM)