Wout (16) naar Biologie-Olympiade in Iran 12 juni 2018

Wout Kerkaert (16) van het vijfde jaar wetenschappen-wiskunde aan 't Saam, campus Aloysius heeft met zijn derde plaats op de Biologie-Olympiade genoeg om in juli naar Iran te mogen.





Van 15 tot 23 juli vindt in hoofdstad Teheran de Internationale Olympiade plaats.





Aan de eerste ronde deden in Vlaanderen ruim 2.300 leerlingen mee. Dat aantal slonk af naar 17 in de finale.





(GUS)