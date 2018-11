Woumen steunt woonzorgcentrum De Open Link tijdens Warmste Week 16 november 2018

02u25 0 Diksmuide Woumen wil het plaatselijke woonzorgcentrum De Open Link helpen in zijn strijd tegen dementie. In het kader van De Warmste Week van Studio Brussel wordt er een kerstmarkt, een kerstwandeltocht, een kerstballenverkoop en een sponsortocht georganiseerd.

"Noteer zaterdag 15 december in de agenda", zegt Manu Mackelberg. "We organiseren dan niet alleen een kerstmarkt, maar voor het eerst ook een kersttrail. We stippelden parcours van drie en zeven kilometer uit langs talrijke handelszaken. Wie zich vooraf inschrijft, betaalt 5 euro. De dag zelf is dat 7 euro. Starten kan om 13 uur, en alles vindt plaats bij De Open Link. Daar zullen we ook een kerstboom van zes meter hoog plaatsen die we zullen versieren met grijze en rode kerstballen die iedereen voor 2 euro kan kopen. We hopen dat er 625 kerstballen aan de boom zullen hangen, want zoveel huizen zijn er in ons dorp. Daarnaast plaatsen we een grote kerstbal met 1.307 lichtjes, dat stemt overeen met het aantal inwoners. Een laatste manier om geld in te zamelen is de sponsortocht. Maandag 17 december om 23 uur vertrekken negen mensen van Woumen te voet naar Wachtebeke, waar De Warmste Week wordt uitgezonden. We hopen die 84 kilometer te kunnen overbruggen in minder dan een etmaal. Dinsdag 18 december leggen we een bus in zodat heel Woumen ons kan komen aanmoedigen. Ook onze reus Gauthier nemen we mee naar Wachtebeke." Inschrijven voor de kersttrail kan tot en met 6 december via kersttrail.woumen@gmail.com. Meer info: info@deopenlink.be.





De opbrengst van de acties gaat naar een beleef-tv voor het rusthuis. Daarop kunnen de bewoners zowel tv kijken als op internet surfen. Daarnaast komt er bij De Open Link een beleeftuin vlak bij de basisschool. Jong en oud dus samen verenigd op één leuke plek. (GUS)