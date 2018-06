Woumen heeft eerste parkbegraafplaats van Diksmuide 15 juni 2018

02u42 1 Diksmuide In het Eierdreefje, in de schaduw van de kerk, in Woumen is de eerste parkbegraafplaats van Diksmuide geopend. Op een site van 5.700 vierkante meter kunnen er 450 graflocaties komen.

"Deze plek blinkt uit door zijn natuur, eenvoud en uniformiteit", onderlijnt schepen van Begraafplaatsen Martin Obin (CD&V). "Zo liggen er tussen de graven geen paadjes maar enkel gras. De grafstenen mogen enkel bestaan uit een natuursteen van 90 op 90 centimeter. Dat geldt voor zowel urnen- als grafkelders. De tekst mag de familie uiteraard zelf kiezen en ook in de graad van afwerking van die steen zijn ze vrij. Tussen de grafstenen zaaiden we gras. Centraal lieten we een afscheidsruimte bouwen in beton en afgewerkt met hout. Daar kan je ook gewoon even komen zitten om te mijmeren en tot rust te komen. Verder is er een strooiweide en een columbarium. Het merendeel van de parkbegraafplaats is ingezaaid met gras. We plantten ook een dertigtal bomen, 240 meter hagen en 600 vierkante meter heesters. Dit moet een plek worden waar de mensen tot rust kunnen komen middenin de natuur. Het is een echte meerwaarde voor Woumen en onze stad." De begraafplaats in Woumen is aangelegd op een vroeger stuk akkerland dat het stadsbestuur eind 2013 aankocht. Het gaat om een investering van 218.000 euro. (GUS)