Woonproject gepland op site CM 23 maart 2018

Het openbare onderzoek voor het woonproject op de site waar nu het kantoor van de Christelijke Mutualiteit is gevestigd, is afgerond. Er werden geen bezwaarschriften ingediend. Begin mei valt de definitieve beslissing. "Er komt een nieuwbouw met vier bouwlagen en een maximale hoogte van net geen 13 meter", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bieke Moerman (sp.a-open). "Op het gelijkvloers zijn voor de CM vier bureaus, een vergaderzaal, wachtzaal, drie loketten en berging gepland. Daarboven komen zeventien flats. Verder komen er 31 parkings waarvan negen publiek. Tot slot is er ook een ruime fietsenstalling gepland." Het ACV is vanaf 22 maart te vinden in de Kasteelstraat. (GUS)