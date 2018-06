Woonerf op site oude technische dienst 29 juni 2018

Het woonproject op de site van de oude technische dienst in de Kleine Dijk in Diksmuide gaat toch door. "In december 2011 ondertekende het stadsbestuur een samenwerkingsovereenkomst met Vlabo", doet schepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) het relaas. "Die zou 375.000 euro neertellen om het terrein aan te kopen en ontving ook een stedenbouwkundige vergunning. Het project van aannemer MVB Bouwbedrijf werd goedgekeurd maar begin dit jaar ging die onderneming failliet. Het stadsbestuur bleef contractueel verbonden aan Vlabo, die aannemer Catteeu uit Lo-Reninge aanstelde. De verkoopprijs van de grond is ondertussen gestegen naar 414.474 euro. Nadat de oude technische dienst is afgebroken kunnen we een brandweg creëren naar het begijnhof. Dat is nodig voor de uitbreiding van de Poldervleugel. Na de afbraak kunnen we ook het wandel- en fietspad Begijnevest aanleggen." Oppositiepartij N-VA stelde in de gemeenteraad tevergeefs voor om daar verschillende ambachten te centraliseren. Bert Laridon dacht aan een kleine brouwerij, koffiebranderij of bloemenzaak. (GUS)