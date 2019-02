Woning tijdelijk onbewoonbaar na zware brand op zolderverdieping JHM

06 februari 2019

23u10 0 Diksmuide Een woning in de Keiemdorpstraat in Keiem bij Diksmuide is tijdelijk onbewoonbaar na een zware brand die woensdagavond uitbrak.

Rond 22 uur merkten de bewoners rook op die uit het dak opsteeg vlakbij de schoorsteen. Er werd aan een schoorsteenbrand gedacht en de brandweer werd gebeld. Maar nog tijdens het aanrijden van de brandweer ging de rook over in vuur en nam de brand snel uitbreiding. Daarom werden manschappen en materiaal van de posten van Diksmuide, Leke en Koekelare ter plaatse gestuurd. Bij hun aankomst bleek er een vuurhaard onder het dak te zitten op de zolderverdieping. Het vuur werd meteen te lijf gegaan maar er kon niet verhinderd dat de volledige zolderverdieping zware schade opliep door de brand. De eerste verdieping en het gelijkvloers konden worden gevrijwaard van brandschade maar daar is wel wat rook- en roetschade. Doordat er echter geen verwarming meer is, is de woning tijdelijk onbewoonbaar, tenzij de bewoners ervoor kiezen om die verwarming meteen te herstellen of er te blijven. Tijdens de brand raakte niemand gewond. De oorzaak is nog onbekend.