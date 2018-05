Wijkbewoners opnieuw naar Raad van State 16 mei 2018

02u28 1 Diksmuide Twee bewoners van Oostvesten in Diksmuide stappen opnieuw naar de Raad van State om het ruimtelijk uitvoeringsplan in hun wijk te vernietigen. Het stadsbestuur wil in de wijk appartementen bouwen.

Nieuw is dat de erfgenamen van Laure Fredericq het verzoekschrift van de bewoners mee ondersteunen. Fredericq schonk de grond waarop het zwembad staat aan het stadsbestuur, op voorwaarde dat het terrein zijn openbare en groene functie bij het stadspark zou behouden. "Het knippen van een deel van de woonwijk, om het toe te voegen aan het plan om in de stationsbuurt appartementen te bouwen, kan niet", stelt woordvoerder Paul Claus van de wijk Oostvesten. "Zo'n hoge gebouwen horen gewoon niet thuis in een woonbuurt met vooral laagbouwwoningen. Bovendien zal dat leiden tot een waardevermindering van onze huizen. We verwachten ook een pak hinder, zoals minder lichtinval en een inbreuk op de privacy. In februari van dit jaar keurde de provincie het plan wel goed, maar nu pleiten we opnieuw voor een vernietiging van de plannen." (GUS)