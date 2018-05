Wie is hier zijn schedels verloren? MYSTERIEUZE ÉN MACABERE STUNT LANGS FIETSPAD DE FRONTZATE BART BOTERMAN

23 mei 2018

02u45 0 Diksmuide Langs het fietspad De Frontzate in Stuivekenskerke bij Diksmuide is sinds vorige week een macaber tafereel te bezichtigen. Iemand plaatste tientallen schedels uit kunststof op ijzeren staven in een stukje braakliggend land. Niemand weet wie erachter zit of wat de boodschap is.

Wil iemand de vele doden herdenken die honderd jaar geleden te betreuren vielen in de frontstreek? Is er een lugubere hobbykunstenaar aan het werk geweest? Of schuilt een totaal andere reden achter de tientallen doodskoppen langs het landelijke fietspad De Frontzate? "Ik heb er ook compleet het gissen naar", zegt Diksmuids cultuurschepen Karline Ramboer (sp.a). Ze woont een paar honderd meter verwijderd van het fietspad en zag de schedels staan van aan haar woning. "Ik dacht eerlijk gezegd dat het om een aankondiging voor een tentoonstelling van Museum aan de IJzer ging", vertelt de schepen. Maar in de IJzertoren weet men van niets.





"Vrij macaber"

"Dit is niet ons werk. Het is eerlijk gezegd vrij macaber en ik denk niet dat dat wij met zo'n stunt zouden uitpakken. Ik weet helaas niet wie erachter zit", reageert museumdirecteur Peter Verplancke. Ook de organisatie Westtoer, die samen met de Provincie West-Vlaanderen 'Gone West' inricht ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog, moet het antwoord schuldig blijven. "Mocht het iets met Gone West hebben te maken, dan hadden we dat zeker geweten. Ik vermoed niet dat dit deel uitmaakt van een officiële tentoonstelling. Misschien was er een lugubere hobbykunstenaar aan het werk. We zijn zelf ook nieuwsgierig", aldus Stephen Lodewyck, projectmanager bij Westtoer.





Het lugubere zaakje doet terugdenken aan het pop-up kerkhof aan de Broeken in Merkem, in buurgemeente Houthulst. In een weiland nabij de Knokkebrug doken begin oktober 2014 plots vierhonderd grafzerken vervaardigd uit ytong-stenen op. Een anonieme actiegroep onder de naam Operatie Freestone wou de vele zelfdodingen in de regio aankaarten. Een deel van de grafzerken kregen na veel discussie een plaats op het kerkhof Ten Ruste.





"Er zijn vermoedens, maar wie achter Operatie Freestone zat, is nooit officieel bekend geraakt. Er is zeker een gelijkenis tussen de schedels in Stuivekenskerke en de grafzerken in Merkem vanwege het lugubere karakter, maar bij Operatie Freestone werd wel een boodschap achtergelaten door de makers", reageert Houthulste cultuurschepen Jeroen Vandromme (CD&V). Die boodschap ligt langs de Frontzathe alvast niet, dus is het ook gissen naar de boodschap. "De schedels zullen nog niet meteen worden verwijderd, maar we willen wel snel weten wie erachter zit en wat de bedoeling ervan is", reageert Ramboer nog.