Wie hier schaatst, helpt ook voetbalclub 02 maart 2018

Diksmuide Tom Mattelin (46) uit Leke heeft een weide omgetoverd tot een schaatspiste van 2.000 vierkante meter op de hoek van de Oostendebaan en de Schorestraat. Dat doet hij onder andere om zijn plaatselijke voetbalclub, waar vandalen toesloegen, te steunen.

"Ik ben voorzitter van VV Leke-Vladslo. Twee weken geleden vernielden vandalen onze kantine. Er is voor een paar duizend euro schade. Als ik met mijn ijspiste uit de kosten geraak, dan zal ik de rest investeren in het voetbal", zegt Tom, die om en bij de 1.500 euro betaalde om de ijspiste aan te leggen.





"Ik ben beroepshalve aannemer en door het vriesweer ligt het werk wat stil. Vijf jaar geleden had ik al eens het zotte idee om 300 paar schaatsen aan te kopen en een ijspiste aan te leggen. Nu kan ik die schaatsen opnieuw bovenhalen. Ongeveer 400.000 liter water ligt bevroren op een afgebakend braakliggend terrein. Sinds woensdag is het ijs hard genoeg om kinderen erop te laten schaatsen. Onze eigen kinderen Zita (11), Flore (8) en Milan (6) zijn de grootste fans, maar ook veel gastjes uit de streek komen langs. Hopelijk houdt het vriesweer nog enkele dagen aan. De ouders kunnen ondertussen iets drinken in onze loods. Een schaatsbeurt kost amper 4 euro. In ruil beleef je iets leuks: glijden op natuurlijk ijs, zonder gevaar erdoor te zakken. De put is amper tien centimeter diep en het ijs is voldoende dik." (MMB/GUS)