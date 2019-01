Wie 119076 heeft op zijn tombolaticket wint de auto GUS

06 januari 2019

De trekking van de winnende nummers voor de eindejaarsactie in Diksmuide zit erop. De hoofdprijs is een auto en die gaat naar de persoon die het nummer 119076 op zijn of haar tombolaticket vindt.

Er namen 93 handelaars deel aan de Diksmuidse eindejaarsactie in december. In totaal werden liefst 272.000 lotjes verdeeld. Hierna geven we alle nummers die een prijs winnen. De auto gaat dus naar 119076 en dat lotje werd verdeeld bij Juwelen Loeters. De twee elektrische fietsen zijn voor de persoon met het nummer 237975 of 423133, de gewone fietsen voor 469636 of 431818 en de reischeques van 250 euro voor 107260 of 255711. En dan liggen er nog Diksmuidebonnen van tien euro klaar voor de nummers die eindigen op 9697, 1335, 7810, 4846, 5102 en 7728. De aankoopbonnen kan je tot 8 februari afhalen bij het onthaal in het stadhuis. De overige winnaars kunnen zich tot 8 februari bekend maken bij de dienst Lokale Economie in het stadhuis. Info: 051 79 30 14 of lokale.economie@diksmuide.be.