Westtoer sluit herdenkingsperiode af met 3 miljoen herdenkingstoeristen in de Westhoek Scholen blijven geboeid door oorlogsverhaal GUS

28 januari 2019

15u32 0 Diksmuide Tussen 2014 en 2018 bezochten 3 miljoen mensen één van de oorlogssites of herdenkingsactiviteiten in de Westhoek. Dat becijferde het provinciebedrijf Westtoer. De kleine helft komt uit eigen land. De Britten en Nederlanders zijn de grootste buitenlandse groepen. Opvallend is ook de toenemende interesse van scholen.

De schoolgaande jeugd is opnieuw geïnteresseerd in het oorlogsverhaal. Dat is één van de conclusies die Westtoer maakt na vier jaar herdenking van de Eerste Wereldoorlog. “Net voor 2014 hadden we een grote communicatiecampagne opgezet naar scholen in binnen- en buitenland”, duidt Stephen Lodewyck. Hij is projectmanager Grote Oorlog in de Westhoek. “Het topjaar was 2014 met 110.000 schoolgaande jongeren die één van de oorlogssites in de regio bezochten. Daarna daalde het iets maar vorig jaar steeg de interesse met 90.000 mensen die in schoolverband de Westhoek aan deden. Daarnaast staan evenveel Britse jongeren. Heel wat musea bieden educatieve pakketten aan en zorgen voor interactieve rondleidingen. MMP 1917 in Passendale, In Flanders Fields Museum in Ieper en het Museum aan de IJzer in Diksmuide zijn de populairste bestemmingen voor een schoolbezoek.”

Peter Mouton van het museum in de IJzertoren bevestigt dat. “Vorig jaar bezochten ruim 67.000 mensen het Museum aan de IJzer waarvan de kleine helft groepen. Van die 32.000 groepen kwamen er 27.500 in schoolverband. Liefst 94 procent waren Vlaamse, slechts 2 procent Waalse, 2 procent Nederlandse en 1 procent Britse. We beseffen dus dat we voluit moeten inzetten op onze schoolgaande jeugd. Daarom zullen we investeren in extra materiaal en ruimte voor die doelgroep. We onderzoeken ook hoe we het hedendaagser kunnen aanpakken.

Westtoer sluit de herdenkingsperiode met een goed gevoel af. “We bereikten een half miljoen bezoekers meer dan we aanvankelijk hadden vooropgesteld”, stelt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu vast. “Het meest succesvolle event was Coming World Remembrance Me in domein Palingbeek waarmee we een kwart miljoen mensen hebben bereikt. Met onze herdenkingsperiode hebben we de Westhoek op de internationale kaart gezet. Om en bij het miljoen Britten kwamen één of meerdere dagen. De tweede grootste buitenlandse markt waren de Nederlanders die gemiddeld met 50.000 per jaar naar één van de herdenkingssites kwamen.”

2020 staat in het teken van de Wederopbouw. Westtoer plant in het voorjaar van volgend jaar de start op de Grote Markt in Diksmuide met projecties op de historische gebouwen. Er staan verder tentoonstellingen, recreatieve routes en evenementen op de kalender.