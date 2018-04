Westhoek pleit voor meer budget openbaar vervoer 13 april 2018

Als het van de Westhoekburgemeesters afhangt, komt er vanaf 2020 vervoer op maat. Gebruikers kunnen dan hun vervoer reserveren via een app of door te bellen. "In Vlaanderen werden er drie pilootregio's aangeduid om zich te buigen over beter openbaar vervoer", duidt burgemeester Lies Laridon (CD&V) van Diksmuide. "Naast het afstemmen van de frequentie van vaste lijnen op het gebruik ervan vinden we vervoer op maat erg belangrijk voor een uitgestrekte regio als de Westhoek. Het grote probleem is dat het nieuwe openbare vervoer moet passen binnen het huidige budget maar we zijn al jaren onderbedeeld op dat vlak dus we pleiten voor meer middelen zodat de toekomst er iets rooskleuriger uitziet voor de gebruikers van het openbare vervoer. Met de Westhoekburgemeesters zijn we naar het platteland rond Amsterdam getrokken waar we zagen dat openbaar vervoer op maat kan werken. Dat gebeurt daar via concessie en kan eventueel in samenwerking met taxibedrijven. Het openbaarvervoerplan voor de Westhoek komt er wel ten vroegste in 2020." (GUS)