Werkgever toch schuldig aan fatale val? GAT IN ZOLDERVLOER COLLEGE ZOU NIET GENOEG BEVEILIGD ZIJN JELLE HOUWEN

02 juni 2018

02u43 0 Diksmuide Anderhalf jaar na de dodelijke val van Kevin Michel (27) op de zolder van het College in Veurne staat zijn werkgever voor de rechter. Het gat waarin Kevin was gevallen, zou niet goed genoeg beveiligd zijn geweest. Maar volgens de werkgever was Kevin als enige verantwoordelijk voor zijn val.

Het tragische ongeval dateert van donderdag 3 november 2016. Kevin Michel, werknemer bij Ecotechnieken uit Diksmuide, was op de zolder van het Bisschoppelijk College herstelwerken aan het uitvoeren. Tien jaar eerder was bij werken daar een gat van 1 meter op 1.5 meter gemaakt. Het gat was afgedekt met platen en een houten deur. Omdat de situatie te gevaarlijk was voor het onderhoudspersoneel en de zolder een opknapbeurt nodig had, had de school aan Ecotechnieken gevraagd om het gat te dichten. Kevin was al twee uur aan de slag toen hij in het gat viel en zes meter lager zijn rug en schedel brak. De twintiger overleed een dag later.





Dat er alsnog een proces kwam, was een verrassing voor mama Dorine Bonte (56) en stiefpapa Eddy Dupuis (54). "Na de feiten werd hen verteld dat het om een spijtig ongeluk ging", sprak hun advocaat Dirk Waeyaert. "De brief dat ze als burgerlijke partij gedagvaard werden omdat werkgever W.M. terecht moest staan, kwam als een verrassing. Die mensen zaten midden hun rouwproces en kregen nu een nieuwe klap te verwerken: plots zouden er wél fouten zijn gemaakt. Mijn cliënten hadden het strafdossier nog niet ingekeken. Nu blijkt dat niet alles klopt. Eerst was er niemand aanwezig bij de val, nu blijkt dat een werkmakker alles gezien had. Dorine en Eddy willen antwoorden." De mama en stiefpapa eisen elk een schadevergoeding en luisterden naar wat het parket W.M. ten laste legde. "De opening was onvoldoende beveiligd: het gat was niet gesignaleerd en niet verlicht", sprak de procureur. "Het was ook onduidelijk of de planken en deuren op het gat afval of beveiliging waren. Ook de risico-analyse was niet juist opgesteld. Ik eis 3.600 euro boete."





W.M. drukte zijn medeleven uit aan de Kevins familie, maar vroeg de vrijspraak. "Moet er hier wel een schuldige zijn?", sprak zijn advocaat. "De gevaren van de werken zijn de dag zelf nog met Kevin doorgenomen, een dag na de briefing van het personeel. We zullen nooit weten waarom hij de deur opeens optilde en viel. Vergiste hij zich of wou hij de deur verplaatsen? Hoe jammer ook, de fout voor de val ligt bij Kevin."





W.M. nam als laatste het woord. "Ik heb Kevin goed gekend en vaak gesteund, ook toen hij het moeilijk had, zoals bij het overlijden van zijn papa. Zijn verlies zal ik lang met mij meedragen."Vonnis op 22 juni.