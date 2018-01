Werken in twee plattelandswegen 25 januari 2018

02u29 0

Het Diksmuidse stadsbestuur investeert iets meer dan 350.000 euro in onderhoudswerken in de Bien Acquis- en Viconiastraat. "De Bien Acquisstraat is populair bij fietsers die van Diksmuide naar Lampernisse willen rijden en zo verder naar Veurne", weet schepen Martin Obin (CD&V). "Het wegdek is nu in slechte staat. We zullen de korte bochten met stutbanden verbreden en verstevigen om het zware landbouwverkeer daar toe te laten. Daarnaast vernieuwen we een deel van de Viconiastraat.





Voor zo'n werken kunnen we een beroep doen op het plattelandfonds waarbij Diksmuide een kwart miljoen euro subsidies krijgt." (GUS)