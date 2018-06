Werken bij woonzorgcentrum starten maandag 30 juni 2018

02u43 0

Maandag start de aanleg van het zogenaamde Boorgat Energie Opslagveld voor de hoofdingang van het woonzorgcentrum Yserheem in Diksmuide. Het gaat om een ondergronds buizensysteem dat 's winters warmte en 's zomers koelte uit de grond haalt om de temperatuur in het centrum op peil te houden. Tegen eind oktober zouden de werken achter de rug moeten zijn. Daarna start de omgevingsaanleg. De personeelsingang via de Sint-Sebastiaanslaan doet tijdens de werken tijdelijk dienst als hoofdingang. Het wandelpad dat evenwijdig loopt met de Sint-Jansstraat, zal tijdens de werken niet toegankelijk zijn. Familie en bezoekers van de rusthuisbewoners kunnen hun wagen in de nabijgelegen Fabrieksstraat parkeren. Via het wandelpad naast de spoorweg bereiken ze het centrum. (GUS)