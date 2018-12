Wegpiraat snelt politie met 167 per uur voorbij

waar je 70 mag JHM

05 december 2018

13u19 0

De politie in Diksmuide heeft zich dinsdagavond de ogen moeten uitwrijven in de Oudekapellestraat in Diksmuide. Dat is een straat waar je maximaal 70 kilometer per uur mag, maar waar vaak veel harder wordt gereden. In nauwelijks een uur tijd snelden vijf wegpiraten de politieradar voorbij. Ze raasden met snelheden van 121, 123, 125, 132 en van 167 kilometer per uur langs de politieradar. Alle vijf bestuurders werden door de politie onderschept en mochten hun rijbewijs meteen voor vijftien dagen afgeven. Later zullen ze het mogen uitleggen aan de politierechter. De resultaten deden zelfs bij de agenten de wenkbrauwen fronsen. “Te snel rijden is gevaarlijk, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de andere weggebruikers, het is trouwens ook een dure hobby”, klonk het.