Weer snelheidsduivel in Oudekapellestraat: 153 in zone 70 Jelle Houwen

20 december 2018

Net als drie weken geleden heeft de politiezone Polder weer een snelheidscontrole gehouden in de Oudekapellestraat, waar vaak veel te hard wordt gereden. Drie weken geleden verloren zes hardrijders er meteen hun rijbewijs. Ze werden met 121, 123, 125, 132 en zelfs 169 kilometer per uur geflitst in zone 70. De politie toonde zich toen ontstemd, maar dat heeft dus weinig indruk gemaakt. Bij een controle woensdagavond werd er een hardrijder betrapt die met 153 kilometer per uur voorbijreed. In de Poelkapellestraat in Houthulst werd er ook geflitst, en daar werden 31 van de 379 gecontroleerde bestuurders betrapt. Dat is 8,2 procent.