Weekend lang feest 16 mei 2018

02u28 1 Diksmuide De Markt wordt zaterdag voor geopend verklaard. Er staat voor iedereen heel wat leuks op het programma, en maandag is het ook nog eens tijd voor de jaarlijkse Boter- en Kaasfeesten.

Zaterdag zijn er een boerenmarkt en heel wat kinderanimatie. Om 17 uur opent de culinaire markt waarna iedereen kan genieten van de promotiefilm van de Diksmuidse handelaars. Het hele pinksterweekend stellen de Rubensvrienden in de Boterhalle hun creatief werk tentoon. Maandag is het tijd voor de Boter- en Kaasfeesten. "De kaasboeren krijgen een prominente plek op onze nieuwe Grote Markt", zegt schepen Karline Ramboer (sp.a-open). "De hele dag zijn er kaasworpen en voor het eerst is er om 15 uur een aangepaste worp voor kinderen. Er is ook animatie, zoals een zuiveldoolhof en een kinderboerderij. Heel wat handelszaken zullen open zijn." (GUS)