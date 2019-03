Water sijpelt Zeeman binnen door gat in dak JHM

04 maart 2019

16u32 0

De brandweer van Diksmuide werd maandagochtend omstreeks 10u30 opgeroepen voor een incident in de winkel Zeeman in de Generaal Baron Jaquesstraat in het centrum van Diksmuide. Vorige week waren er daar werken uitgevoerd aan het dak. Daarbij werd een gat niet goed gedicht waardoor er regenwater binnen sijpelde. De medewerkers konden met de hulp van de brandweer de hoeveelheid water verwijderen. Het personeel ging na het werk van de brandweer aan de slag met dweilen om het water in de winkel weg te krijgen. De winkel bleef tijdens de kuiswerken open. De schade is minimaal.