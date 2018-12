Warmste kerstmarkt van Woumen brengt 5.000 euro op GUS

16 december 2018

10u01 0 Diksmuide Het Diksmuidse dorp Woumen heeft zich van zijn meest gulle kant getoond. Alles samen brachten de kerstactiviteiten dit weekend 5.000 euro op voor de Warmste Week van Studio Brussel. Het geld gaat naar de dementiewerking van het plaatselijke woonzorgcentrum OpenLink.

De kinderen van de Vrije Basisschool Woumen liepen tijdens een sponsortocht 880 ronden oftewel 660 kilometer en verzamelden zo ongeveer 1100 euro. Zaterdag vond voor het eerst een kersttrail plaats. Ondanks het koude weer schreven zich toch 280 deelnemers in. Die konden nadien nagenieten op de gezellige kerstmarkt waar leden van de fanfare Hoger Op en kinderen van de basisschool kerstliedjes speelden en zongen. De opbrengst van de toneelvoorstelling was ook voor het goede doel. Tot slot vertrekken Manu Mackelberg, Wim Coussement, Steven Vanhaverbeke en Gregory Loor maandagavond om 23 uur te voet naar Wachtebeke waar Studio Brussel de Warmste Week uitzendt. Ze hopen daar dinsdag om 20 uur aan te komen. Dan zal ook de Woumense reus tot in Wachtebeke zijn gebracht en er komt een volle bus Woumenaars mee supporteren. Alle acties brachten 5000 euro op. Dat geld dient voor de aankoop van een BeleefTv voor OpenLink en de inrichting van een tuin bij de school waar bewoners van het rusthuis alsook de kinderen terecht kunnen.