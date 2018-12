Warme kerstsfeer in het Diksmuidse dorp Woumen GUS

11 december 2018

11u05 0 Diksmuide De kerstbomen zijn verdeeld en de kerststal staat bij de kerk: Woumen is helemaal klaar voor de kerstperiode. Nu zaterdag pakt het uit met een kerstmarkt en dorpsloop voor de dementiewerking van het woonzorgcentrum OpenLink.

Woumen houdt ook dit jaar de traditie warm om kerstsfeer in het dorp te brengen. Bij de kerk staat een grote kerststal met levende schapen. Die mag je gerust voederen met brood of wat groentes. Daarnaast staan er kleinere stalletjes aan de Warande, Rhillehoeve, Blankaart, Ooievaar en Kerkhofstraat. Pierre Stevens, Frans Hoornaert, Johan Versteele en Hubert Sanders timmerden ze in elkaar. De kerstboomactie was een succes want de mensen van de vereniging WK©G droegen er 125 rond in het dorp. Die halen ze op 5 januari terug op om ze tijdens een gezellig moment te verbranden. Vanaf 18 uur biedt het dorp een sprotje, glühwein en chocolademelk aan.

Het hoogtepunt is nu zaterdag want dan bundelen verschillende lokale verenigingen en de plaatselijke school onder leiding van het bewonersplatform de krachten voor een kerstmarkt die past in de Warmste Week van Studio Brussel. De opbrengst dient voor de dementiewerking van het plaatselijke woonzorgcentrum OpenLink. Daar zijn zaterdag ook de activiteiten gecentraliseerd. Voor het eerst vindt een kersttrail plaats die om 13 uur start. Er is een parcours van drie en zeven kilometer door en langs de lokale middenstand uitgestippeld. Deelnemen kost zeven euro. De kerstmarkt opent om 15 uur. De kinderen van de vrije basisschool zullen liedjes zingen. Voor twee euro kan je een kerstbal kopen en die ophangen aan de 6 metershoge kerstboom.