Waregems bedrijf TVH Equipment neemt Diksmuidse Padix over GUS

15 maart 2019

11u50 0 Diksmuide Padix is een Diksmuidse onderneming die net twintig jaar bestaat en hoogwerkers verhuurt. Het heeft een vloot van 90 machines. TVH Equipment heeft het overgenomen. Voor de klant verandert er niets. Behalve dat de verhuurvloot aanzienlijk is uitgebreid.

TVH Equipment uit Waregem heeft de handelsactiviteiten van Padix overgenomen. TVH heeft ook al vestigingen in Antwerpen, Londerzeel, Maaseik, Sint-Niklaas en Nijvel. Het verhuurt niet enkel hoogwerkers maar ook schaarliften, verreikers en heftrucks. Daarnaast verkoopt het nieuwe en tweedehandsmachines en heeft het een dienst voor het onderhoud en de herstelling van zijn voertuigen. Voor de klanten van Padix verandert er weinig. Alleen de vloot is veel groter namelijk 5000 machines waaronder 3300 hoogwerkers. “Met de overname van het Diksmuidse bedrijf willen we onze verhuurlocaties optimaliseren”, zegt Kristof Coudenys, managing director van TVH Equipment. “We kunnen nu ook onze klanten in de kustregio beter bedienen.” Info: www.tvh.com.