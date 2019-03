Waggelende trucker blaast 2.53 promille om 13 uur: “Goh, ik loop altijd scheef” JHM

13u36 0 Diksmuide Een trucker uit Diksmuide riskeert een alcoholslot in zijn vrachtwagen omdat de politierechter hem ervan verdenkt een alcoholprobleem te hebben. Geert C. werd in oktober betrapt toen hij met 2.53 promille onderweg was.

De trucker werd betrapt op een maandagmiddag om 13 uur. Geert C. was op weg naar de frituur. De agenten stelden vast dat hij dronken was en waggelde. “Maar dat klopt niet mijnheer de rechter. Ik loop gewoon altijd scheef, want ik heb rugproblemen.” Daar geloofde de rechter weinig van. “Ik vermoed echt dat u een alcoholprobleem hebt. Als dat zo is, zal ik u definitief rijongeschikt verklaren. Indien niet, zal een alcoholslot soelaas brengen.” Tegen 27 mei wordt de man door een deskundige onderzocht. C. moet ook elke week een bloedtest laten uitvoeren bij zijn huisarts. Op 27 mei wordt dan duidelijk welke richting de zaak uitgaat.