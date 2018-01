Wagen Wit-Gele Kruis aangereden 02u34 0 Diksmuide In de Pervijzestraat in Pervijze werd gisterochtend een wagen van het Wit-Gele Kruis aangereden door een bestelwagen.

De bestuurster had haar auto aan de rechterkant van de weg geparkeerd en was binnen een bewoner aan het verzorgen. De chauffeur reed er achteraan op in. Beide wagens liepen zware schade op. De bestelwagen had een lekke band en de achteras van de auto van de verpleegster is geplooid. Beide wagens werden getakeld.





(JHM)