Wagen belandt op vluchtheuvel 22 februari 2018

In de Oostendestraat in Diksmuide verloor de bestuurder van een personenwagen gisterenochtend om 7 uur de controle over zijn stuur ter hoogte van bouwcentrale Vinckier. De wagen slipte en belandde in de tegenovergestelde rijrichting tegen een vluchtheuvel. De bestuurder raakte niet gewond maar de wagen liep wel wat schade op. (JHM)