Waar kunnen mijn kinderen naartoe in de vakantie? Check het nieuwe jeugdmagazine GUS

14 januari 2019

10u59 0 Diksmuide Het nieuwe jeugdmagazine in Diksmuide is verkrijgbaar. Daarin vind je het volledige aanbod meerdaagse activiteiten in de verschillende schoolvakanties.

Kinderen en jongeren van drie tot achttien jaar vinden er zeker iets wat ze graag doen. “We willen niet dat onze jeugd zich verveelt in de vakantie. Vandaar dit magazine”, lacht jeugd- en sportschepen Marc De Keyrel (CD&V). “Zo kan je voor ruiterkampen terecht bij Sport Vlaanderen in Woumen of Hof ter Zeedycke in Nieuwkapelle. Voor adventure en paintbal ben je bij Buitenbeentje in de Heernisse aan het juiste adres. Sportival en stad Diksmuide pakken uit met sport- en themakampen. Bij de Blankaart en Natuurpunt komen natuurliefhebbers aan hun trekken. Sportfanaten kunnen zich inschrijven bij de jeugdacademie van KSV Diksmuide, tennisclub De Maene of dansschool El Sanscha. Sta je graag op het podium? Dan zijn de musicalstages van Thearte iets voor jou. Om het magazine nog leuker te maken stopten we er een wedstrijdformulier bij en een aantal emojistickers.” De brochure wordt via de scholen verdeeld maar kan je ook afhalen bij de sporthal of het zwembad. Online vind je het op www.diksmuide.be/sport.