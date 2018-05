Vrouw knalt op truck vlak bij haar woning 22 mei 2018

02u34 0 Diksmuide In Nieuwkapelle, deelgemeente van Diksmuide, is zaterdag even voor 12 uur een oudere automobiliste gewond geraakt bij een zwaar ongeval vlak bij haar woning.

De dame reed in de Lostraat, toen ze linksaf de Hazewindstraat wilde inslaan.





Ze zag daarbij te laat een vrachtwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam gereden. De trucker kon niet tijdig meer remmen en reed de wagen vol in de flank aan.





Bevrijd

De klap was bijzonder zwaar, want haar auto werd van de weg gekatapulteerd en kwam uiteindelijk op z'n zij tot stilstand in de gracht.





De brandweer van Diksmuide snelde ter plaatse en moest het slachtoffer uit het wrak bevrijden. De oudere dame bleef wel de hele tijd bij bewustzijn en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Augustinus in Veurne. Ze verkeerde niet in levensgevaar.





De Lostraat in Nieuwkapelle was zaterdag door het zware ongeval plaatselijk een tijdlang volledig versperd voor het verkeer. (SDVO)