Vrouw in half uur tijd tweemaal betrapt 30 november 2018

De politie had gisteren flink wat werk met een 62-jarige vrouw in de Oostendestraat. De vrouw werd in de namiddag gecontroleerd en bleek te veel gedronken te hebben. Ze moest haar rijbewijs voor zes uren afgeven. Amper een half uur later betrapte de politie haar opnieuw achter het stuur. Deze keer moest ze meteen ook de sleutels van haar wagen afgeven. De vrouw kan nu vervolgd worden wegens sturen tijdens een rijverbod, waar strenge straffen op staan. (JHM)