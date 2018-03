Vrouw gewond na aanrijding op zebrapad 07 maart 2018

In de Maria Doolaeghelaan in Diksmuide is een vrouw gisterenavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding op het zebrapad. De vrouw stak de straat over maar werd opgeschept door een automobilist die vanuit de Admiraal Ronarchstraat kwam en linksaf wilde draaien. De vrouw kwam met een klap op het asfalt terecht. Het was op dat moment bijzonder druk in het centrum van Diksmuide. Het was niet alleen spitsuur, maar tal van autobussen vertrokken net vanuit het Cultuurcentrum waar een happening plaatsvond met militairen in het kader van 100-jaar Grote Oorlog. Een motoragent stond net op de plaats van het ongeval en reed zijn motor wat vooruit om het verkeer te couperen. De dame kreeg ter plaatse de zorgen toegediend van een mug-arts en werd naar het ziekenhuis gebracht. (JHM)