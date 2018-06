Vrouw aangereden op elektrische fiets 13 juni 2018

Een 52-jarige vrouw uit Houthulst is gisterenmiddag rond 16 uur zwaargewond geraakt toen ze op haar elektrische fiets werd aangereden in de Lettenburgstraat in Oostkerke, bij Diksmuide. De vrouw fietste van op de Pervijzestraat van Veurne richting huis in Houthulst en passeerde zo de Lettenburgstraat, waar een fietspad in beide richtingen loopt. Een 72-jarige vrouw uit Veurne die vanuit een zijstraat kwam, had enkel maar in 1 richting van het fietspad gekeken en stak over.





De fietsster werd opgeschept en belandde op de grond. Ze liep een zware beenwonde op, allicht veroorzaakt door de nummerplaat van de auto. Mogelijk liep ze ook breuken op. Ze werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een signalisatiewagen van de brandweer werd ter plaatse gestuurd omdat de ambulance op de rijbaan moest blijven staan om de zorgen toe te dienen aan de vrouw. (JHM)