Vrouw aangereden in Esenweg 13 maart 2018

Een 23-jarige vrouw is gisterochtend bij het oversteken van de Esenweg in Diksmuide aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde rond 8 uur vlakbij het station. Joyce V., die in de straat woont en wou oversteken, maar dat niet deed op het zebrapad, werd aangereden door de wagen van de 53-jarige Marc V. uit Waregem. De vrouw raakte bij de aanrijding lichtgewond maar moest niet naar het ziekenhuis. Ze zou later zelf een dokter opzoeken. De politie kwam ter plaatse om de aanrijding te onderzoeken. Het is niet duidelijk wie in fout is. (JHM)