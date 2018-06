Vrijgesproken na dodelijke val werknemer 23 juni 2018

02u27 0 Diksmuide W.M., zaakvoerder van een bouwbedrijf uit Diksmuide, werd vrijgesproken na een dodelijke val van een werknemer op de zolder van het college in Veurne. De 27-jarige Kevin Michel overleed een dag later. De rechter oordeelde dat het om een spijtig ongeval ging.

Kevin moest op 3 november 2016 in het College van Veurne een groot zoldergat dichtmaken, maar viel zes meter naar beneden en brak zijn rug en schedel. Zijn werkgever, W.M. van een bouwbedrijf uit Diksmuide, werd vrijgesproken voor nalatigheid. Het arbeidsauditoraat meende dat de gevaarlijke situatie op die zolder onvoldoende was aangegeven. De zolder was te donker en bovendien was ook de risico-analyse niet in orde. W.M. werd niettemin vrijgesproken. Hij werd enkel veroordeeld omdat hij voor de risico-analyse geen externe preventiedienst had ingeschakeld. Daarvoor kreeg hij de opschorting.





Zoals verwacht

Kevins mama Dorine Bonte en stiefpapa Eddy Dupuis konden volgens hun advocaat leven met de vrijspraak. "Ze hadden het wel verwacht", zegt advocaat Dirk Waeyaert. "Ze vragen zich vooral af waarom dit nog nodig was. Ze zaten volop in hun rouwproces toen ze plots hoorden dat er tóch een zaak van werd gemaakt. Zij gingen er altijd al van uit dat het een spijtig ongeluk was. Nu moeten ze hun rouwproces hervatten. Al deze verloren maanden waren voor niks nodig geweest."





W.M. zelf had ook de vrijspraak gevraagd. "Ik kon er niets aan doen. Kevin wist van de situatie, maar maakte wellicht een verkeerde inschatting", zei hij. (JHM)