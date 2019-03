Vrije basisschool Beerst showt nieuwe speelplaats aan oud-leerlingen GUS

11u52 0 Diksmuide Een nieuwe speelplaats met sanitair blok, goed voor een investering van 350.000 euro, is het sluitstuk van 19 jaar verbouwingen in de vrije basisschool van Beerst. Om die mijlpaal te vieren, heeft de directie de oud-leerlingen uitgenodigd.

Sommige dorpsschooltjes hebben moeite om aan voldoende kinderen te geraken, maar de vrije basisschool van Beerst barst uit zijn voegen. In 19 jaar steeg het aantal leerlingen van 60 naar 113, en dat terwijl je er maar school kan lopen tot het derde leerjaar. “Verbouwingswerken waren dus nodig als we onze kinderen en personeel het nodige comfort wilden geven”, zegt directrice Ann Weyts. “We vernieuwden de daken en plaatsten winddichte ramen. Er kwamen ook vier nieuwe lokalen, maar het leerlingenaantal bleef stegen. We namen de eetzaal, die ook dienst doet als turnzaal, onder handen en vormden een huisje om tot bureau. Zo hadden we ruimte voor een vijfde en zesde lokaal. Uiteindelijk creëerden we nog een zevende peuterklasje met apart sanitair. Het sluitstuk van negentien jaar verbouwingswerken is de nieuwe speelplaats. De ouderraad schonk de mooie speeltoestellen.”

Het vernieuwde schoolgebouw werd voorgesteld tijdens het jaarlijkse schoolfeest. Ook een 70-tal oud-leerlingen kwam naar de nieuwigheden kijken tijdens een reünie.