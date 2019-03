Voorbijgangers en huisdieren alarmeren gezin bij zware woningbrand: huis onbewoonbaar verklaard Mathias Mariën

16 maart 2019

08u58 0 Diksmuide Langs de Veurnestraat in Pervijze, een deelgemeente van Diksmuide, is vrijdagnacht een zware brand ontstaan in een woning. Toevallige passanten én de huisdieren konden het gezin alarmeren en voorkwamen zo erger. “De woning is onbewoonbaar verklaard”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek.

Het vuur ontstond omstreeks 1.30 uur. Meteen was duidelijk dat de ravage enorm zou zijn. De vlammen sloegen bij aankomst van de brandweer al door het dak en de ramen van de woning. Alerte voorbijganers en buren hadden vlak voordien de brandweer en bewoners al gealarmeerd, waardoor ze tijdig konden ontkomen. Tijdens de bluswerken boden ze ook onderdak aan de getroffen familie. De brandweer slaagde er relatief snel in het vuur onder controle te krijgen, maar kon niet voorkomen dat het huis volledig uitbrandde. Burgemeester Lies Laridon kwam persoonlijk ter plaatse om de schade op te meten.

Huisdieren

“Het gaat om een alleenstaande woning. De omliggende huizen konden gevrijwaard worden", zegt Laridon. “Het was een echte vlammenzee. De precieze oorzaak moet verder onderzocht worden.” Volgens de burgemeester gaat het om een man en vrouw die in het huis woonden met hun zoon en huisdieren. “De hond en poes waren onrustig geworden en hebben het koppel zo gewekt. Zowel de buurtbewoners, passanten als huisdieren hebben mogelijk erger voorkomen”, zegt de burgemeester nog. Het was een toevallige voorbijganger die als eerste de vlammen opmerkte. “Ik wist meteen dat het ernstig was en heb de hulpdiensten gebeld", vertelt de man. “In afwachting van de brandweer ben ik aan hun deur gaan kloppen en bellen tot ze buiten kwamen. Pas na enkele minuten was dat het geval. Toen kwam er al heel veel rook uit hun woning. Ik voel me zeker geen held. Ik heb enkel mijn burgerplicht gedaan.” Er raakte uiteindelijk niemand gewond. Het gezin zal de komende tijd bij kennissen logeren.

Geen deskundige

Het parket besloot geen deskundige aan te stellen. Volgens de brandweercommandant wijst alles in de richting van een accidentele brand in de keuken.