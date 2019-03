Voor 26ste keer veroordeeld na zoveelste crash, maar toch géén levenslang rijverbod JHM

11 maart 2019

13u41 0 Diksmuide Een 36-jarige man uit Diksmuide heeft maandagochtend zijn 26ste veroordeling opgelopen. Steven H., een echte verkeerscrimineel, ontsnapte aan een levenslange rijverbod, maar kreeg wel één jaar cel, twee jaar en drie maanden rijverbod en 1.008 euro boete. De man heeft nog voor 42.000 euro verkeersboetes openstaan.

Maandagochtend stond de man terecht voor een zwaar verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Het ongeval dateert van zondag 21 oktober vorig jaar. In de nacht van zaterdag op zondag raakte Steven H. met zijn Mercedes CLA van de baan af in de Roeselarestraat in Esen op een recht stuk weg. Aan de rechterzijde van de straat doorboorde zijn zware auto de gevel van een net verkocht huis. Een deel van de gevel stortte in. Het huis moest door de brandweer gestut worden. Vlak na de crash zette H. het op een lopen. Volgens de procureur deed hij dat omdat hij teveel gedronken had en ook omdat hij reed tijdens een rijverbod. Pas de dag nadien meldde hij zich bij de politie. “Je hebt nu al 25 veroordelingen op je strafblad en nog liefst 42.000 euro openstaande verkeersboetes”, zei de procureur. “En je zit al jaren in collectieve schuldenregeling. Maar dan rij je wel rond met een duurdere auto, ingeschreven op naam van de zaak. En je was bovendien niet correct verzekerd. Ik eis een levenslang rijverbod.”

De rechter ging daar niet op in, maar legde een zware straf op. Steven H. kreeg één jaar cel, twee jaar en drie maanden rijverbod en 1.008 euro boete. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor alle herstelproeven.