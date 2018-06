Volksfeest staat in teken van WK 18 juni 2018

02u28 1

Hoewel de Rode Duivels vanmiddag om 17 uur hun eerste WK-match tegen Panama spelen, zorgden de inwoners van Beerst gisteren al voor de ideale opwarming. Hun volksfeest stond in het teken van voetbal. Onder de noemer 'Goooal de Belgica' kleurde het Diksmuidse dorp zwart, geel en rood. De competitie omnivoetbal zorgde voor heel wat ambiance. Teams van zes deelnemers waagden zich aan een potje minivoetbal, een penaltywedstrijd, wandelvoetbal en levend tafelvoetbal. Zelfs biljart en voetbal vielen te rijmen, zoals je op de foto kan zien. Creatieve talenten konden hun hart ophalen tijdens de knutselworkshops, waar voetbal ook nooit ver weg was. 'Feest in het dorp' is een initiatief van het stadsbestuur waarbij in elk dorp jaarlijks een volksfeest gepland is rond een thema. (GUS)