Voetballen voor het goede doel KSVD BEZORGT VOETBALSTER IMKE COURTOIS HAAR AFSCHEIDSMATCH GUDRUN STEEN

02u54 2 Benny Proot Imke Courtois tijdens haar laatste match. Diksmuide De tweede editie van de warmste voetbalmarathon georganiseerd door KSVD Jeugd Diksmuide is met 108 deelnemende ploegen een voltreffer. Het hoogtepunt vond gisteren plaats toen Imke Courtois haar afscheidsmatch kreeg. Tal van bekende Vlamingen bezorgden haar dan ook een memorabele avond.

Nog tot deze middag 12 uur staan er voetbalwedstrijden op het programma op de terreinen De Pluimen in Diksmuide.





Gisterenavond zat de voetbaltribune afgeladen vol voor een bijzonder moment.





"De uitwuifwedstrijd die voetbalster Imke Courtois een paar maanden geleden niet kreeg, gaven we haar met veel plezier in Diksmuide", lacht Karl Vannieuwkerke van KSVD Jeugd. Imke is meter van de Diksmuidse jeugdacademie.





Benny Proot Aan de aftrap onder meer Wesley Sonck, Karl Vannieuwkerke, Imke Courtois, Jan Mulder en Gert Verheyen.

Veel BV's

Voetbalcommentator Jan Mulder gaf de aftrap en Frank De Bleeckere trad aan als scheidsrechter. Op het veld speelden onder meer Wesley Sonck, Gert Verheyen, Red Flames Davinia Vanmechelen en Nicky Van den Abbeele en tennisspeelster Kirsten Flipkens. Karl Vannieuwkerke zelf stond in het doel. Het was een spannende wedstrijd. Sterspelers waren Gert Verheyen en Wesley Sonck die elk scoorden. Karl Vannieuwkerke toonde zich sterk in het doel maar moest toch vier doelpunten slikken waaronder één van zijn dochter Marthe. Met een gelijkstand van 4-4 nam Imke Courtois definitief afscheid van het voetbal.





De warmste voetbalmarathon past in de Warmste Week van Studio Brussel. De opbrengst, vorig jaar was dat 17.000 euro, gaat naar zorgcentrum Maria Ter Engelen in Klerken, zorghotel Villa Rozerood in De Panne en het bouwkamp Nepal van het VTI in Diksmuide.





RV