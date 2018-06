Vliegenierskapel weer onkruidvrij ADELLIJKE FAMILIE LAAT MONUMENT VERLOEDEREN, VRIJWILLIGERS GRIJPEN IN GUDRUN STEEN

15 juni 2018

02u41 1 Diksmuide De vliegenierskapel ter ere van sergeant-vlieger Paul de Goussencourt in de Kapellestraat in Sint-Jacobskapelle (Diksmuide) is weer zichtbaar. Acht vrijwilligers van de vriendenkring 'Wereldoorlog 1914' deden alle onkruid weg van het beschermde monument en pleiten nu voor een grondige restauratie.

Paul de Goussencourt en zijn waarnemer luitenant Leons Adelin De Cubber werden tijdens een verkenningsopdracht in Kaaskerke neergeschoten op 12 mei 1917. Op de plaats waar hun vliegtuig viel hebben de ouders van Paul een kapel gebouwd. Na honderd jaar geraakte dat- ondertussen beschermde- monument in verval. "We zagen het niet graag gebeuren", zegt William Bulcke afkomstig van Zeebrugge maar woonachtig in Leopoldsburg. "Vijf jaar geleden richtten we de vriendenkring 'Wereldoorlog 1914' op met mensen uit heel Vlaanderen die ijveren voor het behoud van oorlogsmonumenten zoals de vliegenierskapel. Na een jaar onderhandelen met de adellijke familie die eigenaar is van de kapel verkregen we dat we het onkruid mochten wegdoen. Ook het Diksmuidse stadsbestuur stemde toe. Wij boekten een weekendje Diksmuide en trokken samen met zes andere vrijwilligers naar Sint-Jacobskapelle. Een dag lang hebben we alle braamstruiken en klimop weggedaan. Nu kan je de kapel tenminste opnieuw zien." Naast William en zijn vrouw Katleen staken ook Wim Van Geel uit Diest, Tom Hosten uit Diksmuide, Alain Fermaut uit Menen en zijn oudste zonen Tarik en Vadim alsook Ingrid uit Gent de handen uit de mouwen.





Werk aan de winkel

"Jammer dat een monument met zo'n persoonlijk verhaal in verval geraakt. Hopelijk komen de familie en de overheid gauw overeen, want een grondige restauratie is nodig. Zo moeten het dak en de kapotte glazen deur hersteld worden. Het water dat de voorbije jaren in de kapel is gesijpeld, veroorzaakte heel wat barsten. De familie heeft de voorbije jaren herstellingswerken uitgevoerd. Vandalen hebben er meermaals lelijk huisgehouden."





Burgemeester Lies Laridon (CD&V) moedigt de familie van Paul de Goussencourt aan snel werk te maken van een restauratie. "We vragen dat al jaren maar voorlopig zonder resultaat. Ondertussen staat de kapel op de inventaris van verwaarloosde gebouwen. Als de familie het been stijf blijft houden, dan riskeert het een stedelijke taks op verkrotting en een boete van het Agentschap Onroerend Erfgoed want het gaat om een beschermd gebouw. Dat die vrijwilligers het groen hebben verwijderd, is een stap in de goede richting."