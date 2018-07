Vlaamse top 10 op Grote Markt 07 juli 2018

Na het succes van vorig jaar strijkt de ploeg van Ment tv maandag opnieuw neer op de Grote Markt in Diksmuide voor de opnames van de 'Vlaamse top 10'. Laura Lynn en De Romeo's zullen hun nieuwe single voorstellen. Andere toppers op de affiche zijn onder meer Belle Perez, Luc Steeno, Jo Vally, Günther Neefs, Ghost Rockers, Willy Sommers, Bart Herman en Koen Crucke. De horecazaken Petit Paris en General Store baten de bar uit. Parkeren kan in de Beerstblotestraat, Fabriekstraat en bij het station. De toegang is gratis. (GUS)