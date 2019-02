Vijfdejaars STW ’t Saam campus Cardijn houden Operatie Proper GUS

22 februari 2019

14u18 0 Diksmuide De leerlingen van het vijfde jaar sociale en technische wetenschappen van ’t Saam campus Cardijn in Diksmuide rondden hun project Operatie Proper af met een zwerfvuilactie. Met zes workshops toonden ze de jongere leerlingen dat het duurzamer kan.

Operatie Proper past in het vak Integrale Opdrachten van het vijfde jaar STW. “De leerlingen moesten een project rond het klimaat organiseren voor hun schoolgenoten uit de eerste graad”, verduidelijkt leerkracht Thuline Deruytter. “Ze werkten zes workshops uit rond re-use, reduce en recycle. Verminderen en recycleren dus. Zo werkten ze een quiz uit, een knutselsessie met kurken, jamden ze met muziekinstrumenten gemaakt uit afval en speelden een gezelschapsspel. Een opruimactie sloot het project af. Liefst tien zakken vol papier, blikjes, flessen en andere verpakkingen verzamelden ze in de schoolbuurt. Zo hebben onze leerlingen hun steentje bijgedragen tot een beter klimaat. Een thema dat ‘hot’ is bij jongeren momenteel.”