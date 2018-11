Vijf koeien langs de weg JELLE HOUWEN

16 november 2018

Een automobilist in de Pervijzestraat in Diksmuide schrok zich woensdagnacht rond 00.45 uur een hoedje toen hij plots 5 koeien op de baan zag lopen. De man belde meteen de politie die een koe terug in de weide kon drijven. Voor de andere koeien werd de hulp ingeroepen van de brandweer. Bij nazicht bleek de afsluiting van de weide kapot te zijn en lagen vier houten palen tegen de grond. Samen met de brandweer werden de palen terug in de grond geklopt. De politie zorgde ervoor dat de situatie op de weg veilig was voor het verkeer en verwittigde eigenaar.