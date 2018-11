Vijf inbraken vastgesteld op 1 dag 06 november 2018

De politiezone Polder waarschuwt de bevolking opnieuw voor de typische winterinbraken nu het opnieuw langer donker is. Dat doen ze naar aanleiding van 5 inbraken die allen in dezelfde buurt in Diksmuide werden gepleegd en zondag werden vastgesteld. Het gaat om 5 inbraken in woningen die vlakbij het politiecommissariaat in de Rijkswachtersstraat gelegen zijn, wat bevestigt dat de inbrekers zich door weinig laten afschrikken. Er werden inbraken vastgesteld in de Nieuwmolkenkaasstraat, de Kuipeboterstraat, de Zuivelstraat, de Grasstraat en de Klaversstraat. De inbrekers gingen telkens op dezelfde manier te werk. Ze wisten dat de bewoners niet thuis waren en drongen achteraan de woning binnen. In vier gevallen forceerden ze een raam achteraan van de keuken of de gevel, een keer werd de achterdeur opengebroken. Wellicht deden ze dat telkens met een koevoet. De inbrekers gingen telkens aan de haal met juwelen, goudwerk en geld. "Het is weer die tijd van het jaar om de bevolking te waarschuwen voor deze typische winterinbraken door rondtrekkende dadergroepen", zegt commissaris Wim Merlevede van Polder. "En altijd moeten we dezelfde tips herhalen: dit zijn inbrekers die er de huizen uitkiezen waar schijnbaar niemand thuis is. Zorg dus voor een bewoonde indruk, laat een lichtje branden of zorg voor schrikverlichting. Ook in naburige politiezones wordt weer een opstoot in de inbraken vastgesteld." (JHM)